Un cittadino straniero è stato scoperto dalla polizia stradale di Vercelli mentre sosteneva con strumenti elettronici nascosti l’esame per la patente alla Motorizzazione. L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane durante una sessione dei quiz ministeriali, alla presenza degli agenti impegnati nei consueti controlli.

L’uomo ha attirato subito l’attenzione perché mostrava evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Nonostante questo, è riuscito a completare il test commettendo un solo errore. Un risultato che ha ulteriormente insospettito gli operatori della Sezione polizia stradale di Vercelli.

Microcamera e bluetooth nascosti negli abiti

Al termine della prova, gli agenti hanno sottoposto il candidato a una perquisizione. Nascosti all’interno dell’abbigliamento sono stati trovati una microcamera e un dispositivo bluetooth, utilizzati per comunicare con una persona all’esterno che gli suggeriva le risposte corrette alle domande.

L’uomo è stato quindi indagato in stato di libertà ai sensi della legge 475 del 1925. Quello dei sistemi utilizzati per superare irregolarmente gli esami della patente è un fenomeno già emerso anche in altre occasioni e sottoposto a controlli periodici.

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Era già stato fermato con una patente falsa

La vicenda aveva avuto un precedente poche settimane prima. Durante un servizio di vigilanza stradale, lo stesso uomo era stato fermato mentre viaggiava in automobile e aveva mostrato una patente e un permesso internazionale di guida difformi dai modelli riconosciuti.

I documenti erano stati sequestrati e analizzati dalla polizia scientifica, che ne aveva confermato la falsità. Era così scattata una prima denuncia. Negli ultimi mesi i controlli alla Motorizzazione di Vercelli hanno portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria anche di altri candidati per episodi analoghi.

Foto d’archivio

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