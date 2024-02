Non si apre la tuta alare: muore dopo una caduta di 300 metri. La vittima era un pilota di aerei cargo commerciali.

Non si apre la tuta alare: muore dopo una caduta di 300 metri

Ad allertare i soccorsi è stato un sub che stava nuotando in superficie sul lago. Un uomo, identificato come Alessandro Fiorito, 62 anni, pilota di linea residente a Gallarate, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un lancio con tuta alare dal Forcellino, ad Abbadia Lariana, nel Comasco.

Il lancio, avvenuto insieme a un accompagnatore che non si è unito al volo, ha portato a una tragica fatalità. La dinamica e le cause del decesso sono ancora sconosciute, ma molto probabilmente non si era aperta (o si era aperta non correttamente) la tuta alare.

Le ricerche del corpo

Il Soccorso alpino della delegazione Lariana e l’elisoccorso da Como hanno avviato immediatamente le ricerche. Il corpo di Fiorito è stato trovato in una zona boschiva sopra Pradello, solitamente utilizzata per atterraggi di praticanti di sport estremi. La parete rocciosa del Forcellino, a picco per 400 metri verso il lago, è nota per essere un luogo di lancio con paracadute o tuta alare. L’autorità giudiziaria è stata informata della vicenda.

Secondo il testimone, il lancio di Fiorito è stato seguito da una caduta a spirale a causa dell’apparente mancato apertura della vela. La discesa si è verificata da un’altitudine stimata fra i 200 e 300 metri, non lasciando scampo all’uomo.

Pilota di aerei cargo

Alessandro Fiorito era pilota di grandi aerei da trasporto. «Un grande saluto al nostro amico e collega Alessandro Fiorito che oggi ci ha lasciati facendo quello che più amava: volare», ha scritto un amico su Facebook. «Fiorito, pilota di Boeing 747-400F in Cargolux Italia, è tragicamente scomparso questa mattina. La notizia mi addolora doppiamente perché lo conoscevo. Cieli blu e infiniti, Ale», ha commentato un ex collega sulla pagina social dei fan Boing.

La foto di copertina è d’archivio