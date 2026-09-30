Novara, persona trovata morta sui binari: treni fermi per ore

Una persona è stata trovata senza vita lungo la linea ferroviaria a Novara questa mattina, mercoledì 30 settembre. Il ritrovamento è avvenuto in via Giusti, vicino al collegamento verso Vercelli. Dalle 7.50 la circolazione è stata sospesa per consentire gli accertamenti, con conseguenze sui collegamenti ferroviari.

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria di Novara, incaricata delle verifiche e dei rilievi disposti dall’autorità giudiziaria. La vittima non è ancora stata identificata. Anche le circostanze della morte restano da chiarire: al momento non sono disponibili elementi per ricostruire che cosa sia accaduto.

Ripercussioni verso Milano e Torino

L’interruzione ha interessato una parte importante dei collegamenti che attraversano Novara. Nell’aggiornamento diffuso da Trenitalia alle 9.10, il traffico risultava ancora sospeso tra Novara e Milano, mentre sulla tratta tra Torino e Novara la circolazione procedeva a rilento. Lo stop era iniziato oltre un’ora prima.

Per i viaggiatori la mattinata è stata segnata da modifiche al servizio e tempi di viaggio più lunghi. I treni regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni del percorso previsto, oltre a ritardi. Le ripercussioni hanno quindi riguardato sia la disponibilità dei collegamenti sia la durata degli spostamenti.

LEGGI ANCHE: Vuole lasciarsi travolgere dal treno: una poliziotta riesce a salvarlo

La ripresa a fine mattinata

La circolazione è tornata regolare intorno alle 11.30, una volta terminati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. La sospensione si è protratta per quasi quattro ore, dalle prime ore della mattinata fino al completamento delle operazioni sul posto. La riapertura della linea ha consentito la ripresa del traffico ferroviario.

Nel bilancio dei disagi, i regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a sessanta minuti, insieme alle cancellazioni e alle corse con itinerario ridotto. Sul fronte degli accertamenti, restano aperti i due punti principali: l’identificazione della persona deceduta e la ricostruzione delle circostanze della morte. Lo riporta il Corriere di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook