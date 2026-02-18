Nove scout in difficoltà: intervento notturno del Soccorso alpino. Nel corso della discesa dalla montagna il meteo si era fatto proibitivo.

Nove scout in difficoltà: intervento notturno del Soccorso alpino

Paura per un gruppo di ragazzi nella serata tra sabato e domenica sulle alture dell’Alessandrino: nove scout si sono trovati in seria difficoltà durante la discesa dal Monte Giarolo, in direzione della località di Caldirola.

L’allarme è scattato quando il gruppo, impegnato nel rientro a valle, ha incontrato condizioni meteo peggiorate, con nevischio e temperature rigide che hanno reso il terreno scivoloso e la progressione più complessa del previsto. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, delegazione di Alessandria.

Partono le operazioni di soccorso

Una squadra è partita a piedi per raggiungere i ragazzi, localizzandoli lungo il percorso di discesa. Nonostante le condizioni non semplici, i soccorritori sono riusciti a intercettare il gruppo e a verificare le condizioni di tutti i partecipanti. Nessuno risultava ferito, ma la stanchezza e il maltempo consigliavano un accompagnamento protetto.

I tecnici hanno quindi organizzato la discesa in sicurezza, scortando gli scout fino a valle e riparandoli con teli termici. E assicurandosi che tutti rientrassero senza ulteriori problemi. L’intervento si è concluso positivamente nel corso della notte, riportando serenità tra i ragazzi e i loro accompagnatori.

A sottolineare l’impegno dei volontari è stato lo stesso Cnsas, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: «Non scriviamo spesso dei nostri tecnici della delegazione di Alessandria, ma quando serve ci sono sempre».

