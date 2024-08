Obbliga i familiari a bere 5 litri di un liquido “benefico” per scacciare i demoni: arrestato. Moglie e figli finivano per vomitare, un rituale che si ripeteva una volta al mese.

Obbliga i familiari a bere 5 litri di un liquido “benefico” per scacciare i demoni: arrestato

Probabilmente la “pratica” si ripeteva una volta al mese. Moglie e figli dovevano bersi in un giorno 5 litri di un liquido speciale che propinava loro allo scopo di purificarli e scacciare i demoni. Questo provocava vomito e diarrea, e per qualche giorno rimenavano pure inappetenti. In pratica si svuotavano l’apparato digente, fatto che a dire del padre avrebbe avuto effetti benefici e purificzione dai demoni.

A seguito di questi episdi un uomo di origine marocchina residente a Novara è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. A chimare la questura è stata la moglie dell’uomo, un 48enne, esasperata per queste vessazioni periodiche.

LEGGI ANCHE: Maltrattava le figlie obbligandole a non uscire di casa: condannato

L’intervento degli agenti

Una pattuglia di agenti è intervenuta immediatamente, e ha raggiunto la casa della famiglia. Proprio in quei frangenti era in corso l’operazione “purificatrice”, con il figlioletto che vomitava mentre il padre cercava di fargli bere i 5 litri di un beverone non meglio identificato. Una tanica piena di questo liquido è stata trovata anche in camera da letto.

Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso pediatrico, mentre il padre è finito in questura. Intanto anche la figlia ha confermato agli agenti questa prassi imposta dal padre ai familiari. Un rituale che durava dal 2020 circa, quando probabilmente le condizioni mentali dell’uomo, già descritto come violento, erano ulteriormente peggiorate. Il 48enne è stato arrestato e adesso si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook