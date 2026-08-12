Oggi l’addio a Livio Berruti, leggenda olimpica dei 200 metri che lavorò per Zegna

Si celebra a Stroppiana nella mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto, il funerale di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri e autentica leggenda dello sport italiano. Da tempo era malato. Era morto domenica a 87 anni, in una clinica di Torino, Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti più rappresentativi dell’atletica azzurra del Novecento.

Nato il 19 maggio 1939 e cresciuto nel Vercellese, Berruti si avvicinò all’atletica durante gli anni al liceo Cavour, dopo avere inizialmente sognato una carriera nel tennis. Il talento nella velocità cambiò presto i suoi progetti, portandolo in pochi anni ai vertici mondiali e alla storica impresa delle Olimpiadi di Roma.

Quella corsa entrata nella storia

Era il 3 settembre 1960 quando Berruti conquistò l’oro olimpico nei 200 metri. In semifinale fermò il cronometro a 20.5, eguagliando il record mondiale, e appena due ore più tardi ripeté lo stesso tempo nella finale, precedendo lo statunitense Lester Carney e Abdou Seye.

Fu il primo europeo a vincere i 200 metri maschili alle Olimpiadi. Un’impresa rimasta nella memoria collettiva dello sport italiano. Nel 2006 Berruti tornò protagonista nella sua Torino portando la bandiera olimpica durante la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali.

Dopo le piste il lavoro per Zegna

Conclusa l’attività agonistica, Berruti intraprese una nuova vita professionale nel mondo della comunicazione. Una parte importante di questo percorso lo legò anche al territorio biellese: venne infatti assunto da Zegna, storica azienda tessile con le sue radici a Trivero, oggi Valdilana.

Un capitolo meno conosciuto rispetto alle imprese sportive, ma significativo nella sua biografia. Il nome di Berruti figura nella Walk of Fame dello sport italiano a Roma. I funerali, secondo quanto riportato dall’Ansa, si svolgeranno in forma privata.

L’addio a Stroppiana

Il funerale sarà celebrato oggi alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Stroppiana, alla presenza di tanti appassionati di sport e amici che lo ricordano. Il feretro verrà poi deposto a Motta De Conti, nella tomba di famiglia.

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