Omegna, ottantenne disperso nei boschi: ricerche all’Alpe Camasca

Sono in corso dalla serata di ieri, mercoledì 9 settembre, le ricerche di un cercatore di funghi di circa 80 anni disperso nella zona dell’Alpe Camasca, sopra Omegna. L’uomo era uscito in mattinata per trascorrere alcune ore nei boschi, ma non ha fatto ritorno a casa come previsto.

Con il passare delle ore, i familiari si sono preoccupati per il mancato rientro e hanno chiesto aiuto. È quindi scattato il dispositivo di ricerca nella zona montana, con l’obiettivo di individuare al più presto l’anziano e verificare le sue condizioni.

Le squadre impegnate nei boschi

Nelle operazioni è stata attivata la stazione di Omegna del Soccorso alpino, che sta lavorando insieme ai vigili del fuoco. Le squadre stanno battendo l’area dell’Alpe Camasca, controllando sentieri, boschi e possibili itinerari percorsi dall’uomo durante la giornata.

La conformazione della zona rende necessario procedere con attenzione e coordinare le ricerche su più fronti. Le operazioni proseguono anche con il supporto dei mezzi a disposizione delle squadre di soccorso.

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Anche l’elicottero sopra l’Alpe Camasca

Nel corso delle ricerche l’area è stata sorvolata anche dall’elicottero dei vigili del fuoco, impiegato per ampliare il raggio delle verifiche e controllare dall’alto i punti più difficili da raggiungere a piedi.

Al momento le ricerche sono ancora in corso. L’obiettivo dei soccorritori è ricostruire il percorso seguito dall’ottantenne e concentrare le verifiche nelle zone dove potrebbe essersi diretto durante la sua uscita nei boschi.

Foto d’archivio

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