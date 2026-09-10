Cercatore di funghi trovato senza vita in Val Vigezzo

Nulla da fare per Agostino Spera, 66 anni, residente a Busto Arsizio, il cercatore di funghi sparito l’altro giornonei boschi della Val Vigezzo. L’uomo è infatti stato trovato senza vita nella mattinata di ieri, mercoledì 9 settembre, nei boschi sopra Druogno, nella zona dell’Alpe Campra. Il pensionato si trovava in Val Vigezzo per cercare funghi ed era arrivato il giorno precedente insieme ad alcuni amici.

Spera aveva lavorato nella guardia di finanza ed era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato. A Busto Arsizio partecipava da tempo alle attività dell’oratorio di San Giuseppe e prestava inoltre la propria collaborazione come volontario in Procura. Gli è stata fatale la caduta in una zona particolarmente scoscesa del territorio.

Il dolore della comunità di Busto Arsizio

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione nella comunità che lo conosceva. A ricordarlo pubblicamente è stato don Giuseppe Tedesco, parroco di Busto Arsizio, che sui social ha pubblicato alcune fotografie scattate proprio in montagna insieme al 66enne.

Il sacerdote lo ha descritto come un uomo profondamente legato alla famiglia e sempre disponibile verso gli altri. Un amico fidato e discreto, capace di offrire il proprio aiuto senza cercare riconoscimenti e molto presente soprattutto nelle attività organizzate per bambini e ragazzi.

Una grande passione per la montagna

Tra Agostino Spera e don Giuseppe Tedesco c’era anche una passione comune: quella per la montagna. Un legame ricordato dal parroco nel suo messaggio di addio, pubblicato poche ore dopo la tragica notizia arrivata dalla Val Vigezzo.

Negli anni Spera aveva dato una mano in numerose iniziative dell’oratorio, dalla cucina ai servizi durante le attività estive e le vacanze con i giovani. Il suo ricordo resta ora affidato alle tante persone che hanno condiviso con lui momenti di volontariato, amicizia e vita comunitaria.

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