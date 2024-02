Operaio delle autostrade travolto e ucciso mentre fa manutenzione. Morto un 62enne, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Operaio delle autostrade travolto e ucciso mentre fa manutenzione

Travolto lungo l’autostrada mentre stava facendo lavori di manutenzione. La tragedia è toccata a un operaio albanese di 62 anni residente a Tortona, nell’Alessandrino. L’incidente ha avuto luogo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, lungo l’autostrada A7 tra Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia in direzione Genova.

L’operaio era impegnato nella propria attività lungo il tratto autostradale: improvvisamente è stato travolto da un’autovettura guidata da un giovane milanese di 22 anni, al volante di una Polo. Nonostante l’intervento immediato del servizio medico d’urgenza (118), il 62enne non è riuscito a sopravvivere alle gravi conseguenze dell’impatto.

LEGGI ANCHE: Operaio in autostrada travolto dalla sponda di un camion

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti della polizia stradale di Milano Ovest sono giunti sul luogo per effettuare i rilievi necessari. L’incidente ha comportato la chiusura della A7 tra gli svincoli di Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia per diverse ore. Solo in serata il tratto autostradale è stato riaperto al traffico.

La comunità locale è stata scossa dalla notizia, mentre le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte dell’accaduto. La famiglia dell’operaio colpito è stata informata della tragedia, e il dolore per la perdita si è diffuso tra parenti e amici.