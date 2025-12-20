Operaio precipita dal cestello di un camion-gru: ricoverato in codice rosso. Grave incidente sul lavoro, l’uomo è caduto da un’altezza di tre metri.

Operaio precipita dal cestello di un camion-gru: ricoverato in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, a Torino. Un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in un intervento con un camion dotato di gru in piazza Chironi.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è caduto dal cestello elevatore da un’altezza di circa tre metri, battendo violentemente la testa. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza 118 dell’Azienda Zero.

Al pronto soccorso con codice rosso

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirafiori e il personale dello Spresal dell’Asl Torino, incaricato di effettuare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

