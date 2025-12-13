Operazione antidroga sul lago d’Orta: arrestato spacciatore di 30 anni. In auto aveva un vero campionario di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga sul lago d’Orta: arrestato spacciatore di 30 anni

Nei giorni scorsi i carabinieri di Omegna hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 30 anni, residente a Milano, trovato in possesso di un consistente assortimento di sostanze stupefacenti, tutte già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato.

L’arresto è scattato nel centro cittadino, quando i militari hanno fermato una Toyota Yaris risultata a noleggio. Il conducente, alla richiesta dei documenti, ha esibito una patente estera, la carta d’identità elettronica e la copia del libretto di circolazione. Fin da subito il suo atteggiamento, apparso agitato, ha insospettito gli operatori. Con il procedere dei controlli, il nervosismo dell’uomo è aumentato, inducendo i militari a procedere con una verifica più accurata del veicolo.

Salta fuori il campionario della droga

Durante la perquisizione, sotto la pulsantiera dei comandi elettrici dei finestrini, i carabinieri hanno individuato un calzino contenente 23 sfere di cocaina da un grammo, ciascuna confezionata singolarmente. Nello stesso vano sono stati rinvenuti anche un ulteriore pezzo di cocaina da 20 grammi, un panetto di hashish da 50 grammi, cinque involucri di eroina da 1,6 grammi, altri sei da un grammo, oltre a due pezzi di hashish per ulteriori 7 grammi.

Un quantitativo variegato e significativo, ritenuto dagli investigatori chiaramente destinato allo spaccio sul territorio. Il 30enne è stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Verbania, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto d’archivio

