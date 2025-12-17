Operazione antidroga: sequestrati dieci chili di cocaina nel Vercellese. Scoperta una rete che agiva tra la provincia e la zona di Casale. In casa avevano soldi e Rolex.

Operazione antidroga: sequestrati dieci chili di cocaina nel Vercellese

Contanti, droga e orologi di lusso: è il bilancio dei sequestri eseguiti dalla polizia di Stato al termine di una vasta operazione antidroga coordinata dalla procura della Repubblica di Vercelli. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti complessivamente oltre 17 mila euro in contanti, tre orologi Rolex, 60 grammi di hashish e bilancini di precisione, oltre a più di 10 chili di cocaina sequestrati nel corso dell’attività investigativa.

L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Vercelli con il supporto di personale delle province limitrofe e delle unità speciali e cinofile della polizia di Stato. E ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari nei comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato e Pontestura. Tre persone sono state arrestate e condotte in carcere a Vercelli, mentre per le altre due sono scattate misure alternative: obbligo di dimora nel comune di residenza per una e obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria per l’altra.

Indagini partite nel maggio 2024

I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso avvio nel maggio 2024, a seguito dell’arresto in flagranza, nel vercellese, di un uomo trovato in possesso di numerose dosi di cocaina. Da quell’episodio è partita una complessa attività investigativa che ha consentito di ricostruire l’intera filiera dello spaccio.

Nel corso degli accertamenti sono stati arrestati in flagranza altri due soggetti e sequestrati, complessivamente, oltre 10 chili di cocaina. Gli investigatori sono così riusciti a risalire a una strutturata rete di distribuzione con base operativa nel comune di Casale Monferrato.

Le perquisizioni domiciliari, estese anche a tre persone indagate a piede libero, hanno infine portato al sequestro di 10.100 euro in contanti a carico di un soggetto e, in un’altra abitazione, di ulteriori 7.440 euro e tre orologi di lusso Rolex, ritenuti provento dell’attività illecita.

