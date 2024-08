Ore di paura per una mamma con tre bambini dispersa in montagna. Alla fine il gruppetto è stato individuato e portato in salvo: stanno tutti bene.

Ore di paura per una mamma con tre bambini dispersa in montagna

Erano partiti da un rifugio per un’escursione sui sentieri dell’alta valle di Bognanco, nell’Ossola. Si trattava di una donna di origini peruviane e dei suoi tre pambini, rispettivamente di 3, 5 e 6 anni. Era stata vista partire con il più piccolo nel marsuèpio, e gli altri due tenuti per mano. Ma verso sera è scattato l’allarme perché il gruppetto non ha fatto ritorno al rifugio, e non c’era modo di mettersi in contatto.

L’altra sera sono state ore di apprensione per questa famigliola, per la quale si sono mobilitati gli operatori del soccoro.

L’intervento dei soccorritori

Le ricerche sono partite che ormai era buio. Del resto, visto che si trattava anche di bambini piccoli, non c’era da pardere tempo. Alla fine, dopo qualche ora, madre e bambini sono stati individati tra il primo e il secondo lago del Paione. Per fortuna solo molto spaventati, ma non feriti. Semplicemente si era perso e, disorientati anche dal buio, non erano stati più in gradi di rimettersi sulla strada per il ritorno al rifugio.

Dopo la visita da parte di un medico, la famigliola ha potuto riprendere il suo soggiorno nel rifugio.

Foto d’archivio

