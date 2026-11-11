Schianto sulla statale 232, muore un ispettore di polizia 56enne

Un ispettore della polizia di Stato di Varese ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 10 novembre a Tradate. La vittima è Oscar Zanoncini, 56 anni, rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua motocicletta e un’automobile lungo la strada 233 Varesina. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Lo riportano i colleghi de La Prealpina.

L’incidente si è verificato in via Monte Grappa, nel tratto al confine tra Tradate e Venegono Inferiore. Le cause della collisione devono ancora essere ricostruite. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Saronno, intervenuti per effettuare i rilievi necessari. La tragedia ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti in entrambe le direzioni.

Inutili i soccorsi, due persone ferite nell’auto

L’allarme è scattato intorno alle 12 e ha fatto mobilitare diversi mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate e un’automedica, mentre dalla base di Villa Guardia, nel Comasco, è decollato anche l’elisoccorso. Ogni tentativo di salvare il motociclista è risultato vano: il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Nello scontro sono rimasti coinvolti anche i due occupanti dell’automobile, un uomo di 49 anni e una donna di 47. Entrambi hanno riportato conseguenze lievi e sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale Galmarini di Tradate. Per loro non sono emerse condizioni di particolare gravità. Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire come sia avvenuta la collisione.

Il ricordo dell’ospedale di Varese: «Una persona speciale»

La morte di Oscar Zanoncini ha suscitato profonda commozione anche all’ospedale di Circolo di Varese, dove l’ispettore prestava servizio da circa tre anni. L’Asst Sette Laghi ha voluto ricordarlo pubblicamente, sottolineando il ruolo che aveva assunto nella vita quotidiana della struttura. Era diventato un punto di riferimento per la sicurezza, ma anche una presenza familiare per molti dipendenti.

Nel messaggio di cordoglio, l’azienda sanitaria ne ricorda la competenza, la disponibilità e soprattutto le qualità umane. Zanoncini viene descritto come un uomo gentile, capace di svolgere il proprio lavoro con autorevolezza e attenzione verso gli altri. Un professionista stimato anche per il rapporto umano che sapeva costruire con operatori, pazienti e visitatori dell’ospedale.

Un vuoto profondo tra colleghi e personale sanitario

Il ricordo dell’Asst Sette Laghi insiste proprio sulla capacità dell’ispettore di unire il rigore della divisa a una grande sensibilità personale. Era una presenza discreta, ma sempre pronta a intervenire quando necessario. Tre anni erano bastati per creare legami importanti con quanti lavorano ogni giorno nell’ospedale varesino, dove la notizia della tragedia ha suscitato incredulità e dolore.

L’azienda sanitaria ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che hanno conosciuto Zanoncini. Nel messaggio si parla di una scomparsa che lascia un vuoto nella comunità ospedaliera. Il ricordo va oltre il suo ruolo professionale: resta quello di un uomo apprezzato per la gentilezza e la disponibilità, la cui vita si è interrotta improvvisamente lungo una strada del Varesotto.

Foto di copertina da La Prealpina

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