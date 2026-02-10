Padre di famiglia morto a soli 53 anni, il dolore in una comunità. Giorgio Dotto aveva lavorato in Biverbanca, ieri il funerale.

Padre di famiglia morto a soli 53 anni, il dolore in una comunità

La comunità di Ronco Biellese è in lutto per la prematura scomparsa di Giorgio Dotto, venuto a mancare all’età di 53 anni. Una notizia che ha profondamente colpito il paese del Biellese orientale, che in queste ore si è stretta con affetto attorno alla famiglia, condividendo il dolore per una perdita così improvvisa.

Diplomato ragioniere, Giorgio aveva lavorato per diversi anni in Biverbanca, dove era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e il suo carattere. Il suo sorriso e la sua disponibilità restano nel ricordo di quanti hanno avuto modo di conoscerlo, sia in ambito lavorativo sia nella vita quotidiana del paese.

Lascia moglie e due figli

A piangerlo sono la mamma Ada, la moglie Francesca, gli amatissimi figli Emma ed Edoardo, la suocera Eliade, le cognate Giliola ed Elena con le rispettive famiglie, oltre ai parenti e ai numerosi amici.

Il rosario è stato recitato domenica 8 febbraio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese, mentre i funerali sono stati celebrati ieri, lunedì 9 febbraio, nel primo pomeriggio, sempre nella chiesa parrocchiale. Al termine della cerimonia, Giorgio ha trovato riposo accanto ai suoi cari nel cimitero locale. La famiglia ha voluto ringraziare sin d’ora quanti hanno partecipato e parteciperanno al lutto con una preghiera, un pensiero o una presenza discreta, segno di vicinanza in un momento di grande dolore.

