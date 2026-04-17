Palazzo in fiamme nel Biellese: residenti evacuati, persone intossicate dal fumo. LE FOTO

Palazzo in fiamme nel Biellese: residenti evacuati, persone intossicate dal fumo. Vigili del fuoco al lavoro, chiusa la strada.

Palazzo in fiamme nel Biellese: residenti evacuati, persone intossicate

Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, a Vigliano Biellese, in via Milano, a pochi passi dal municipio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto parte di un condominio, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza e creando forte apprensione tra i residenti della zona. Lo riporta La Provincia di Biella.

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno e ha reso necessaria l’evacuazione immediata delle famiglie presenti nello stabile, insieme ad alcuni animali domestici. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, è stato temporaneamente chiuso anche il tratto di strada interessato.

Imponenti operazioni dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia locale, volontari della Protezione civile e personale della questura.

Alcuni residenti sono stati assistiti dal personale sanitario e accompagnati al pronto soccorso per sintomi legati all’inalazione di fumo. Al momento non risultano feriti gravi, ma la situazione resta in evoluzione.

Indagini per capire le cause del rogo

Ancora da chiarire le cause del rogo: gli accertamenti saranno condotti nelle prossime ore una volta completate le operazioni di spegnimento. Nel frattempo, l’area resta sotto controllo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e consentire il lavoro dei soccorritori.

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