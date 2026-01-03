Panda percorre 7 chilometri contromano in tangenziale e provoca incidente. Un’auto è finita contro il guard-rail per evitare l’impatto frontale.

Ha percorso circa sette chilometri contromano lungo la tangenziale Torino Nord, seminando il panico tra gli automobilisti e provocando un incidente. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 gennaio, sulla carreggiata in direzione Milano.

Protagonista della vicenda una Fiat Panda, avvistata da numerosi utenti che hanno subito lanciato l’allarme, anche attraverso i social network. Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza dell’auto che procedeva nel senso opposto di marcia, senza accennare a fermarsi, mentre altri hanno contattato direttamente la polizia stradale.

L’incidente provocato

Il mezzo avrebbe imboccato la tangenziale contromano tra Borgaro e Caselle, intorno alle 17, proseguendo per un lungo tratto lungo la corsia sud della tangenziale Torino Nord. La corsa si è conclusa nei pressi dell’uscita di Venaria Reale, dove si è verificato l’impatto.

Un automobilista di 48 anni, per evitare lo scontro frontale con la Panda, è stato costretto a una brusca sterzata che lo ha fatto finire contro il guar-drail. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino in codice giallo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio ha ovviamente causato forti disagi alla circolazione e momenti di grande tensione per chi si trovava a transitare su uno dei tratti più trafficati della tangenziale.

