Panda tampona un trattore che si ribalta: agricoltore ferito

Una scena decisamente inconsueta lungo una delle strada che portano all’ospedale di Ponderano, a ridosso Biella. Un trattore si è ribaltato ieri mattina, mercoledì 2 settembre, in via delle Betulle dopo essere stato tamponato da una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.15 lungo il rettilineo che collega la zona dell’ospedale alla rotonda con via Cottolengo. Il conducente del mezzo agricolo è rimasto ferito.

In seguito all’urto il trattore ha perso stabilità e si è rovesciato sulla carreggiata, fermandosi con le ruote rivolte verso l’alto. Il mezzo ha occupato parte della sede stradale, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine anche per gestire la circolazione durante le operazioni di soccorso.

Agricoltore liberato dai vigili del fuoco

La situazione più delicata ha riguardato il conducente del trattore, rimasto bloccato all’interno del mezzo dopo il ribaltamento. I vigili del fuoco hanno lavorato per raggiungerlo e liberarlo, mentre sul posto era presente anche l’équipe medicalizzata del 118 pronta a prestargli le prime cure.

Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari e successivamente accompagnato in ospedale in codice giallo. La classificazione è stata stabilita anche tenendo conto della dinamica dell’incidente. Sono quindi iniziate le operazioni necessarie per mettere in sicurezza il trattore e l’intera area.

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Malore per il conducente della Panda

Dopo l’incidente anche la persona alla guida della Fiat Panda ha avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari. Il conducente ha accusato un malore ed è stato visitato direttamente sul posto dal personale del 118, ma ha poi rifiutato il trasferimento in ospedale.

In via delle Betulle sono intervenuti anche carabinieri e polizia, incaricati degli accertamenti sulla dinamica e della gestione della viabilità. La presenza del trattore ribaltato e dei mezzi di soccorso ha infatti provocato rallentamenti lungo il tratto interessato. Lo riporta La Provincia di Biella.

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