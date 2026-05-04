CronacaFuori zona
Parapendio finisce tra gli alberi: recupero con l’elicottero
L’uomo è rimasto sospeso tra i rami, per fortuna è riuscito a dare l’allarme.
Parapendio finisce tra gli alberi: recupero con l’elicottero. L’uomo è rimasto sospeso tra i rami, per fortuna è riuscito a dare l’allarme.
Parapendio finisce tra gli alberi: recupero con l’elicottero
Intervento delicato ma a lieto fine nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio a Frossasco, nel Torinese. Qui un pilota di parapendio è rimasto bloccato tra gli alberi in un’area boschiva di via Rocca Vautero.
L’uomo, dopo aver perso il controllo della vela per motivi ancora da chiarire, è rimasto sospeso tra i rami in una posizione che gli rendeva impossibile scendere in modo autonomo senza rischiare di fare una caduta di parecchi metri. Nonostante la situazione, è riuscito a dare autonomamente l’allarme, permettendo un rapido intervento dei soccorsi.
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L’intervento dell’elicottero Drago
I vigili del fuoco sono intervenuti con il supporto dell’elicottero Drago, fondamentale per operare in una zona difficile da raggiungere via terra. Il recupero è stato effettuato con l’ausilio del verricello e si è concluso con successo poco prima delle 16, quando il pilota è stato riportato a terra in sicurezza.
Affidato poi al personale sanitario del 118 per i controlli, non avrebbe riportato ferite gravi. Restano da accertare le cause dell’incidente, avvenuto in condizioni meteo che, almeno inizialmente, non sembravano particolarmente avverse.
Foto d’archivio
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