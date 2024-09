Parte per visitare la figlia in Valsesia ma muore in un incidente. Tragedia per un architetto 79enne, probabilmente vittima di un malore. Il suo cane recuperato ancora vivo in una pozza.

Secondo quanto ha raccontato la figlia, la scorsa mattina l’architetto milanese Manlio Giuseppe Mario Sozzani, 79 anni, si era messo in viaggio per raggiungere la Valsesia. Prima una visita al Sacro Monte, poi l’arrivo nella casa di villeggiatura di Giulia. Ma l’uomo non è mai arrivato a destinazione. Ha perso la vita verso le 11 di mattina, quando il furgone Land cruiser Toyota su cui viaggiava è improvvisamente uscito di strada lungo il rettilineo che dalla strada 299 della Valsesia porta verso Castellazzo ed è finito in uno dei canali che alimentano le risaie della zona.

Una tragedia accaduta che in qualche modo tocca quindi anche la Valsesia, dove la famiglia ha dei conoscenti. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita nelle ore immediatamente successiva dai carabinieri della stazione di Fara Novarese, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118.

Con l’auto in un canale a lato strada

Manlio Giuseppe Mario Sozzani, architetto ed ex docente con la passione dei viaggi, si trovava alla guida del suo fuoristrada Toyota quando, attorno alle 11, mentre percorreva la strada provinciale 14, è uscito di strada finendo in un corso d’acqua che scorre parallelo alla carreggiata all’altezza della cascina “Raffaella”. Inutile l’intervento del 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Era stato fatto arrivare anche un elicottero, in caso fosse necessario un trasporto urgente all’ospedale.

All’arrivo dei soccorritori, dal veicolo è emerso il cane, un cocker, che accompagnava il 79enne. Era immerso in una pozza di acqua, intrisa del gasolio fuoriuscito dal veicolo. Ma ancora vivo. I vigili del fuoco hanno recuperato l’automezzo dal canale. Per alcune ore la strada provinciale 14 nel tratto d’ingresso tra Castellazzo e il bivio per Briona-Novara è rimasta interrotta.

La visita in Valsesia

E’ stata la figlia primogenita Giulia, intervistata da “La Stampa”, a rivelare che l’architetto stava probabilmente viaggiando per raggiungere il Sacro Monte di Varallo e poi andare a trovarla in alta Valsesia, dove stava trascorrendo qualche giorno di villeggiatura.

La salma dell’uomo sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause della morte. All’origine dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, potrebbe infatti esserci un malore che ha improvvisamente colpito il pensionato mentre era alla guida. Oppure un’altra ipotesi è che un animale selvatico abbia improvvisamente tagliato la strada al furgone, costringendo il conducente a fare una manovra brusca che gli ha fatto perdere completamente il controllo del fuoristrada.

