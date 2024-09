Auto affonda nella risaia, muore un architetto di 79 anni. Tragico incidente nel Novarese, probabilmente l’uomo è stato colto da malore.

Auto affonda nella risaia, muore un architetto di 79 anni

Stava percorrendo il rettilineo che da Mandello Vitta porta verso Castellazzo quando ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada ed è finita dentro la risaia. Nulla da fare per un architetto d 79 anni che nella mattinata di ieri, domenica 1 settembre, ha perso la vita in un incidente accaduto tra i campi del Novarese.

La vittima si chiamava Manlio Giuseppe Mario Sozzani ed era un insegnante in pensione, residente nel Milanese.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 con un elicottero, i vigili del comando provinciale di Novara e i carabinieri di zona. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: l’auto era semisommersa, ribaltata sulla risaia, e il conducente ormai senza vita. Per cui non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Visto che la strada è un rettilineo e non sono stati coinvolti altri veicoli, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un malore improvviso, o una fatale distrazione da parte del conducente.

Foto d’archivio

