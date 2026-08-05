Patrocinio al Pride, Futuro Nazionale contro il centrodestra: «A Vercelli FdI e Pd sono uguali»

E’ bufera politica a Vercelli, e chissà se la spaccatura nel centrodestra non arriverà anche in Valsesia. Il deputato Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale con Vannacci, interviene sulla decisione del Comune di Vercelli di concedere il patrocinio al Pride 2026. In una nota diffusa oggi, martedì 4 agosto, il parlamentare critica duramente la scelta della giunta guidata dal sindaco Roberto Scheda, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e dalle altre forze della maggioranza, accusando il centrodestra vercellese di aver smarrito la propria identità politica.

L’attacco alla maggioranza di Vercelli

Pozzolo punta il dito contro quella che definisce una progressiva convergenza tra centrodestra e centrosinistra sulle principali scelte politiche locali. Nel suo intervento richiama anche le recenti elezioni provinciali, ricordando la lista unitaria tra il centrodestra e il Partito democratico.

«Dopo aver fatto la lista unica alle elezioni provinciali insieme al Pd, il torcicollo sinistro del centrodestra vercellese colpisce ancora. Con una delibera della giunta del sindaco Roberto Scheda, sostenuta da FdI, Lega e dall’intera maggioranza, il Comune di Vercelli concederà il patrocinio al Pride 2026. Ormai, nella politica locale vercellese, votare Fratelli d’Italia o il Partito democratico sembra indifferente», afferma il deputato.

«Smarrita la bussola del centrodestra»

Nel comunicato, Pozzolo richiama anche alcune dichiarazioni storiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che quei valori non sarebbero più rappresentati dalle scelte dell’amministrazione comunale di Vercelli.

«Sembrano lontani i tempi in cui Giorgia Meloni rivendicava con orgoglio: “Sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Bei tempi. Oggi, a Vercelli, quella bussola sembra smarrita. Le carnevalate LGBTQ+ le lasciamo al centrodestra fluido», prosegue la nota diffusa dal parlamentare.

La posizione di Futuro Nazionale

Pozzolo ribadisce quindi la linea del movimento Futuro Nazionale sul tema del patrocinio pubblico alle manifestazioni Pride, distinguendo tra libertà individuali e sostegno delle istituzioni.

«Futuro Nazionale era, è e rimane contrario al patrocinio pubblico di queste manifestazioni. Ognuno è libero di vivere la propria sfera personale come ritiene, ma non può pretendere il sostegno e il timbro delle istituzioni. Noi crediamo nella famiglia naturale fondata sull’unione tra un uomo e una donna, nella natalità e nella difesa delle nostre radici. Per questo siamo contrari a utilizzare l’immagine e l’autorevolezza delle istituzioni per patrocinare manifestazioni che veicolano una agenda ideologica. Le istituzioni devono rappresentare tutti i cittadini, non schierarsi. Oggi a Vercelli, come in tutta Italia, soltanto Futuro Nazionale rappresenta con coerenza chi non si piega al pensiero unico e continua a difendere identità, famiglia e buonsenso», conclude il deputato.

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