Paura in piscina: 14enne batte la testa, poliziotto fuori servizio lo salva

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito l’altro pomeriggio in una piscina di Valdengo, dopo una caduta avvenuta mentre si trovava sullo scivolo dell’impianto sportivo. Il giovane ha battuto con forza la testa, riportando un trauma che ha subito destato grande preoccupazione tra i presenti.

Dopo l’impatto, il ragazzo è stato colpito da crisi convulsive. Sono stati momenti di forte paura, con la necessità di intervenire rapidamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari chiamati per prestargli assistenza.

Il soccorso del poliziotto

A fare la differenza è stata la presenza di un poliziotto fuori servizio, che si trovava nella struttura al momento dell’incidente. L’agente ha raggiunto il 14enne e ha iniziato a prestargli aiuto, mettendo in atto le manovre necessarie per assisterlo nella fase più delicata.

Il poliziotto è rimasto accanto al ragazzo fino all’arrivo dell’ambulanza, seguendo la situazione con lucidità e sangue freddo. Il suo intervento ha permesso di gestire i primi istanti dopo la caduta, quando le condizioni del giovane hanno richiesto attenzione immediata.

Il trasporto in ospedale

Il personale sanitario ha poi preso in carico il ragazzo e lo ha accompagnato all’ospedale Degli Infermi di Ponderano. Qui il 14enne è stato sottoposto agli accertamenti necessari dopo il trauma alla testa e le crisi convulsive avute in piscina.

L’episodio ha scosso i presenti nell’impianto sportivo di Valdengo, dove un pomeriggio di svago si è trasformato in un momento di grande apprensione. Fondamentale, in quei minuti, è stata la prontezza del poliziotto fuori servizio. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto redazione

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