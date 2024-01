Paura sulla pista da cross: centauro in ospedale per un malore. Un 37enne ha fatto appena in tempo a fermarsi prima di accasciarsi al suolo.

Momenti di paura l’altra mattina sulla pista di motocross “Trofarello Circuit” di strada Sabbioni a Trofarello, nei pressi di Torino. Improvvisamente, un centauro di 37 anni si è sentito male mentre stava percorrendo la pista con la sua moto.

L’uomo ha fatto appena in tempo a fermarsi lungo i bordi, poi si è accasciato al suolo.

Interventogono i soccorritori

E’ stato subito lanciato l’allarme dagli altri sportivi che erano sul posto. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118: gli operatori hanno preso in carico il 37enne e lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Moncalieri. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri per i rilievi di prassi e per ricostruire il fatto tramite le testimonianze dei presenti.

