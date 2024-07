Travolse e uccise un pedone: patteggia un uomo di Fontaneto. Alla guida di un autocarro, non si accorse di un pensionato che attraversava sulle strisce.

Ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, un 64enne di Fontaneto d’Agogna che nel novembre 2022 travolse sulle strisce pedonali Onofrio Manta, 83enne residente a Gravellona Toce. Il gup del tribunale di Verbania, Rosa Maria Fornelli, ha accolto la richiesta di patteggiamento proposta in seguito all’accordo tra pm e imputato. E ha aggiunto la sanzione accessoria di sospensione della patente per 2 anni.

I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato in incidenti stradali mortali con sede anche a Verbania: «Aver dovuto assistere per tre mesi all’atroce sofferenza che papà ha vissuto su quel letto di ospedale è stato insopportabile per noi familiari – commenta Girolamo Adelio, figlio della vittima -. Un dolore che non dimenticheremo mai e che non riusciamo a descrivere a parole. Oggi la giustizia si è pronunciata, ma in Italia le pene inflitte per chi spezza per sempre una vita alla guida sono ancora inaccettabili».

Il tragico incidente

Erano circa le 9 del 26 novembre 2022, quando Onofrio si trovava in corso Marconi a Gravellona Toce, intento ad attraversare la strada nei pressi delle strisce. Proprio in quei frangenti l’uomo di Fontaneto, alla guida di un autocarro Vittoria, usciva dalla rotatoria posta all’incrocio tra i corsi Marconi, Milano e Sempione per immettersi in corso Marconi in direzione Verbania. Ma non si accorse della presenza di Onofrio sulla carreggiata e lo investì, caricandolo violentemente sul cofano e scaraventandolo a terra trascinandolo poi sotto le ruote.

Onofrio lottò per tre mesi tra la vita e la morte, ma alla fine le cure mediche non bastarono a farlo sopravvivere al terribile incidente. E purtroppo morì il 23 febbraio 2023 all’ospedale San Biagio di Domodossola.

