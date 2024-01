Pensionata trovata nel suo alloggio: era morta da una settimana. Una 85enne era caduta nel suo alloggio e non è riuscita a chiedere aiuto a nessuno.

Era morta almeno da una settimana. L’ennesima tragedia della solitudine è venuta alla luce a Biella, dove una donna di 85 anni è stata rinvenuta senza vita nel suo alloggio in via Addis Abeba. I vicini, allarmati dal silenzio prolungato, hanno chiamato il 112. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri. I sanitari, giunti per primi, hanno confermato il decesso, datandolo a circa sette giorni prima.

L’appartamento, in apparenza in ordine, è diventato il palcoscenico di una scoperta tragica. Il medico legale, dopo un attento esame, ha avanzato l’ipotesi di un decesso per cause naturali, verosimilmente conseguente a una caduta. La donna, priva di parenti, si è spenta in solitudine.

La salma a disposizione del magistrato

Il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento della salma nell’obitorio dell’ospedale per condurre un esame clinico più approfondito, al fine di chiarire le circostanze precise della morte. La donna, vissuta nell’ombra senza legami familiari, lascia dietro di sé un enigma di solitudine e una vita che si è conclusa silenziosamente.