Pensionato si ribalta con la sua Fiat Panda e muore sul colpo. Si ipotizza che l’uomo sia sta colto da un malore e abbia perso il controllo della vettura.

Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, era ormai senza vita nella sua auto ribaltata su un fianco. Tragedia l’altro giorno a Druento, centro della cintura torinese, quando un pensionato ha perso la vita in un incidente. L’uomo si chiamava Andreino Zanaglio ed era alla guida della sua Fiat Panda che si è rovesciata sulla carreggiata nei pressi di una rotonda.

L’uomo ha perso improvvisamente il controllo della vettura. Si ipotizza un guasto meccanico o, più probabilmente, un malore improvviso che per qualche istante ha fatto perdere conoscenza al conducente. Ed è stato sufficiente per creare le condizioni per l’impatto.

L’intervento del personale di soccorso

Sul posto sono accorsi gli operatori della Pubblica assistenza Croce Reale-Venaria, che hanno estratto il pensionato dall’abitacolo. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico durante i soccorsi e per effettuare i rilievi di prassi.

