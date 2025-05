Incidente a Campertogno, auto finisce ribaltata su un fianco. Uno degli occupanti è stato portato al pronto soccorso.

Incidente a Campertogno, auto finisce ribaltata su un fianco

Una vettura ribaltata su un fianco e una persona al pronto soccorso a seguito di un incidente accaduto all’alba di oggi, domenica 11 maggio, a Campertogno. Il fatto è accaduto intorno alle 5 lungo la strada provinciale 299 che attraversa tutta la Valsesia. Si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

La dinamica precisa dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Esce di strada con l’auto e muore. Tragedia nel Vercellese

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sul posto si è portata una squadra di vigili del fuoco, trovando appunto l’autovettura che ha terminato il suo percorso capovolta su un fianco.

All’arrivo dei vigili del fuoco i due occupanti erano già fuori dall’abitacolo e presi in cura da parte del personale sanitario del 118. In seguito uno dei due è stato trasportato al pronto soccorso del “Santi Pietro e Paolo” a Borgosesia. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona dell’incidente.

Presente anche una pattuglia dei carabinieri, che ha eseguito i rilievi di prassi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook