Pensionato ucciso dalle esalazioni della caldaia, grave la moglie

Erano in casa e avevano avvertito un odore strano provenire dalla caldaia. La coppia ha pensato che ci fosse qualcosa che non funzionava, e il marito è sceso in cantina per andare a dare un’occhiata all’impianto.

Purtroppo per lui, il locale della caldaia era ormai saturo di monossido di carbonio, in una concentrazione tale che l’uomo ha quasi subito perso i sensi. Nel frattempo è scesa anche la donna, ma ha trovato il marito ormai esanime.

E’ morto così, nel pomeriggio di ieri, sabato 27 gennaio, un uomo di 87 anni che abitava a Pisogno, una frazione di Miasino, sul lago d’Orta.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, mentre la donna è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero, dove è arrivata con codice rosso. Probabile per lei il trattamento in camera iperbarica per disintossicarsi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri per il rilievi di prassi.

