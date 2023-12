Due giovani intossicati dal monossido: ricoverati in gravi condizioni. Sono entrambi arrivati al pronto soccorso in codice rosso.

Sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli due giovani rimasti intossicati dal monossido di carbonio. E’ accaduto nella giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, nel piccolo comuna di Sali Vercellese.

Al momento non ci sono ancora notizie chiare su che cosa abbia determinato l’avvelenamento dei due, ma ovviamente si punta il dito su una stufa che avevano in casa e il cui scarico fumi probabilmente non “tirava” bene. Si tratta di due giovani poco più che ventenni.

L’intervento dell’ambulanza

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Gl operatori sanitari hanno stabilizzato i due, li hanno caricati sulle ambulanze e condotti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Come accennato, si ignorano le modalità dell’intossicamento, in questa stagione è frequente che stufe con tiraggio non corretto possano causare questo tipo d’intossicazione, ma al momento non ci sono indicazioni sulle circostanze esatte del fatto. Saranno decisive le prossime ore per capire se i giovani potranno superare la fase critica.

