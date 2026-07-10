Perde il controllo dell’auto e finisce in una risaia: paura nella notte

L’altra notte un’auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 30, nel Vercellese, all’incrocio con la provinciale 86 in direzione Bianzè, terminando la propria corsa all’interno di una risaia. L’incidente è avvenuto poco distante dalla frazione Lachelle. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri per prestare soccorso al conducente e mettere in sicurezza l’area.

I soccorsi scattano nella notte

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte e mezza. A raggiungere il luogo dell’incidente è stata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Trino, che ha trovato la vettura ferma all’interno della risaia dopo l’uscita di strada avvenuta in prossimità di una curva.

I soccorritori hanno aiutato l’automobilista a lasciare l’abitacolo e hanno provveduto a eliminare ogni possibile situazione di pericolo, mettendo in sicurezza il mezzo e la zona interessata dall’incidente.

LEGGI ANCHE: Auto affonda nella risaia, muore un architetto di 79 anni

Conducente affidato al 118

L’uomo, che non avrebbe riportato ferite gravi, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 di Vercelli per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono apparse rassicuranti fin dai primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Stroppiana, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il veicolo a uscire dalla carreggiata. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook