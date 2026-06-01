Un escursionista ha perso l’orientamento nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, lungo un sentiero in quota nel territorio di Campertogno. L’allarme è scattato intorno alle 15.20, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti nella zona dell’Alpe Brione per soccorrere la persona rimasta bloccata in un’area impervia.

Intervento in quota

La squadra arrivata sul posto ha avviato le ricerche insieme all’elicottero Drago 66 del nucleo volo di Torino. Le operazioni si sono concentrate nei boschi sopra l’abitato, dove l’escursionista aveva smarrito il percorso segnalato e non riusciva più a rientrare autonomamente.

Dall’alto è stata individuata la posizione della persona dispersa. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il recupero tramite verricello, permettendo così di raggiungere rapidamente il punto in cui si trovava l’escursionista.

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Recupero concluso in sicurezza

Le operazioni si sono svolte in coordinamento con Guardia di finanza e Soccorso alpino, presenti sul posto per supportare le attività di ricerca e messa in sicurezza dell’area interessata dall’intervento.

Una volta recuperata, la persona è stata affidata ai soccorritori. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, riportando la situazione sotto controllo nel giro di poco tempo.

Sentieri e attenzione in montagna

Con l’arrivo della bella stagione aumentano le presenze sui sentieri della Valsesia e, di conseguenza, anche gli interventi di emergenza in ambiente montano. Le squadre di soccorso raccomandano sempre prudenza e una buona preparazione prima di affrontare percorsi in quota.

Fondamentale controllare le condizioni meteo, avere con sé il telefono carico e seguire esclusivamente i tracciati segnalati. Anche un momento di disorientamento può trasformarsi rapidamente in una situazione di pericolo.

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