Picchiato per i voti a scuola: minorenne denuncia i genitori

È fuggito di casa e ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112. Protagonista della vicenda è un ragazzo di età inferiore ai 15 anni che, nella serata di sabato 24 gennaio, insieme a un amico ha contattato le forze dell’ordine raccontando di non voler rientrare a casa perché, a suo dire, i genitori lo stavano trattando male.

Una volante della polizia di Stato è intervenuta sul posto, verificando che il minore fosse in buone condizioni fisiche, per poi accompagnarlo negli uffici della questura di Novara. Qui il ragazzo si è confidato con gli agenti, riferendo di subire da anni maltrattamenti da parte dei genitori, entrambi residenti in città.

Una situazione che durava da anni

Secondo il suo racconto, i genitori – particolarmente severi sul rendimento scolastico – lo avrebbero punito fin dall’età di sei anni per voti ritenuti insufficienti. Le punizioni, sempre secondo quanto riferito, sarebbero consistite in ripetute percosse, inflitte anche più volte alla settimana con diversi oggetti.

Il minore ha spiegato di aver deciso di rivolgersi alla polizia dopo essersi confidato con i genitori di un amico e aver cercato aiuto anche tramite una nota applicazione di intelligenza artificiale, che gli avrebbe risposto che nessuno dovrebbe essere picchiato e che la situazione non era normale.

Sentiti anche l’amico e il padre di quest’ultimo, che avrebbero confermato il racconto. Il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali, mentre i genitori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria con l’accusa di maltrattamenti.

