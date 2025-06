Sul ponte con una corda al collo: salvato dai carabinieri. Sventato all’ultimo momento un tentativo di suicidio. Un 30enne è stato accompagnato al pronto soccorso.

Sul ponte con una corda al collo: salvato dai carabinieri

Un gesto disperato stava per trasformarsi in tragedia a Santhià, dove un uomo di 30 anni è stato salvato in extremis dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana, sul ponte intitolato a David Sassoli, nei pressi del supermercato Lidl.

Il giovane si era legato una corda al collo, fissando l’altro capo al parapetto del ponte, e stava per lasciarsi cadere nel vuoto. Un residente, notando la scena, ha dato subito l’allarme. L’intervento dei carabinieri della stazione di Santhià è stato tempestivo: i militari sono riusciti a bloccare l’uomo pochi istanti prima che si lanciasse.

Il 30enne è stato poi affidato al personale medico

La scena si è svolta sotto gli occhi increduli di diversi passanti che si trovavano in strada e hanno assistito al drammatico momento. Grazie alla prontezza dei carabinieri, la situazione si è risolta senza conseguenze tragiche. Il 30enne, messo in sicurezza, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

L’amministrazione comunale di Santhià ha annunciato l’intenzione di proporre un encomio per i militari protagonisti del salvataggio, sottolineando l’importanza del loro gesto. Solo un mese fa, un episodio simile si era verificato a Crescentino, dove i carabinieri erano riusciti a salvare un altro giovane sdraiato sui binari ferroviari, poco prima dell’arrivo di un treno.

Ancora una volta, la rapidità di intervento delle forze dell’ordine si è rivelata decisiva per evitare l’ennesima tragedia.

