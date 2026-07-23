Ponte della tangenziale di Biella verso la riapertura: finiscono settimane di disagi

uone notizie per gli automobilisti biellesi. I lavori sul ponte della tangenziale di Biella sono ormai alle battute finali e la riapertura completa al traffico potrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo ha comunicato Anas, confermando che gli interventi avviati a metà giugno sono in fase di conclusione.

Il cantiere era stato aperto per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto sul torrente Cervo, un’opera ritenuta indispensabile per garantire sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. Durante i lavori la circolazione è stata modificata con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Attesa per il via libera

Nelle prossime ore è attesa la conferma ufficiale della riapertura, che permetterà di eliminare le limitazioni introdotte nelle scorse settimane. Migliaia di automobilisti hanno dovuto fare i conti quotidianamente con code, rallentamenti e percorsi alternativi per raggiungere il centro di Biella.

Il termine dei lavori rappresenta un passaggio molto atteso, soprattutto dopo oltre un mese di disagi causati dalla presenza del cantiere su uno degli assi viari più trafficati del territorio biellese.

Ritorno alla normalità

Con la conclusione dell’intervento si punta a ripristinare la normale fluidità del traffico, alleggerendo la pressione sulle strade cittadine utilizzate come percorsi alternativi durante il periodo dei lavori.

L’ultima parola spetterà ad Anas, che dovrà ufficializzare la riapertura del ponte. Se non emergeranno imprevisti nelle verifiche finali, la circolazione potrà tornare regolare già nelle prossime ore, ponendo fine a uno dei cantieri più impattanti dell’estate per la viabilità biellese. Lo riporta La Provincia di Biella.

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