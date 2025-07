Pranzano al ristorante e scappano senza pagare: ma uno dimentica il cellulare. Tornato a riprendere l’apparecchio, ha trovato i poliziotti ad aspettarlo.

Se l’obiettivo era pranzare gratis, l’esecuzione ha lasciato a desiderare. Due ragazzi stranieri, poco più che ventenni, si sono seduti al tavolo di un ristorante del centro a Verbania. E dopo aver mangiato, si sono dileguati senza passare dalla cassa. Peccato che uno dei due abbia dimenticato il proprio cellulare sul tavolo.

Una piccola svista che è costata cara: mentre tornava indietro per recuperare il prezioso dispositivo, nel locale ad attenderlo ha trovato gli agenti della squadra volanti della Questura di Verbania, già contattati dal ristoratore.

Fornisce pure false generalità

E come se non bastasse, il giovane ha deciso di peggiorare la situazione: alla polizia ha fornito false generalità, nella (vana) speranza di evitare guai. Accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento, è stato identificato e si è scoperto che aveva già diversi precedenti, anche per reati contro il patrimonio.

Alla fine il pranzo a scrocco è finito con una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Quanto al conto del ristorante, resta ancora da saldare. E il secondo ragazzo? Per ora, irreperibile.

