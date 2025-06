Precipita per 150 metri e muore sotto gli occhi degli amici. Disgrazia nella zona del Grand Tournalin, la vittima è una donna di 58 anni.

Precipita per 150 metri e muore sotto gli occhi degli amici

Una donna è morta ieri, domenica 29 giugno, durante un’escursione in alta quota sul Gran Tournalin, in Valle d’Aosta. Si tratta di un costone che si allunga verso sud dal massiccio del Rosa. La vittima è Franca Angela Aiello, 58 anni, residente ad Aosta e presidente della cooperativa sociale Les Relieurs. Come riporta Aosta Sera, l’incidente è avvenuto attorno alle 13.30 sulla punta sud della montagna, a quota 3.200 metri.

Secondo una prima ricostruzione, Aiello stava affrontando l’escursione insieme a una coppia di amici. Il gruppo era quasi arrivato in vetta quando, in un tratto particolarmente esposto del sentiero, la donna è scivolata, precipitando nel vuoto per circa 150 metri. L’allarme è stato lanciato da altri escursionisti presenti nella zona.

LEGGI ANCHE: Tragedia sul Monte Rosa: morto scialpinista partito dalla Margherita

L’intervento dei soccorritori

La Centrale unica del soccorso ha subito attivato i tecnici del Soccorso alpino valdostano, che si sono recati sul posto con l’elicottero insieme a un medico rianimatore. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per la donna non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio di Aosta su disposizione della guardia di finanza di Cervinia, presente sul posto per le verifiche del caso.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi principale è quella di una caduta accidentale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook