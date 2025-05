Tragedia sul Monte Rosa: morto scialpinista partito dalla Margherita. Il corpo è stato ritrovato sulla parete est. Le condizioni difficili complicano il recupero.

Tragedia sul Monte Rosa: morto scialpinista partito dalla Margherita

Dramma in alta quota sul Monte Rosa: uno scialpinista ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il canalone Marinelli, nel territorio comunale di Macugnaga, a circa 2.900 metri di altitudine.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, quando un gruppo composto da cinque persone, tra cui una guida alpina, stava effettuando una discesa con gli sci. Avevano raggiunto il rifugio Capanna Margherita in elicottero, e da lì erano partiti per la discesa lungo il versante est.

Per cause ancora in fase di accertamento, uno degli scialpinisti è scivolato lungo il ripido canalone, finendo rovinosamente nel dirupo.

Difficili le operazioni di soccorso

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, insieme all’elisoccorso, è intervenuto per individuare il corpo e recuperarlo, operazione resa estremamente difficile dalle abbondanti nevicate recenti e dalle condizioni impervie dell’area. Le altre quattro persone del gruppo, fortunatamente illese, sono state evacuate in sicurezza e trasportate a valle.

Il ruolo della guida alpina e le prime ricostruzioni

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, la guida alpina che accompagnava il gruppo ha lanciato subito l’allarme dopo l’incidente. Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Il canalone Marinelli è noto tra gli appassionati di scialpinismo per la sua spettacolare bellezza, ma anche per la tecnica complessa richiesta durante la discesa, soprattutto in condizioni di neve fresca o instabile.

