Precipita per cento metri, morta escursionista 64enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, sulle montagne della Valchiusella, dove una escursionista di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, ha perso la vita durante un’uscita in quota nel territorio di Traversella.

La donna stava camminando insieme a un compagno di escursione quando, al di sotto della cima del Monte Vailet, è improvvisamente precipitata in un dirupo, compiendo un volo di circa cento metri. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata provocata da una scivolata su terreno reso particolarmente insidioso dalle condizioni ambientali.

L’allarme lanciato dal compagno

A dare l’allarme è stato lo stesso compagno, che ha assistito all’incidente e ha tentato di prestare i primi soccorsi, contattando immediatamente i servizi di emergenza. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha consentito lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese mediante verricello.

I sanitari del 118 hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile e non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna.

Il corpo affidato ai carabinieri

Dopo l’autorizzazione della Procura, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri della compagnia di Ivrea, intervenuti per gli accertamenti e le operazioni di polizia giudiziaria. Il compagno di escursione, rimasto illeso, è stato evacuato in precedenza in elicottero.

Sono ora in corso le verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Lo riporta Prima il Canavese.

