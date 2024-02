Precipita dal balcone: 14enne è in prognosi riservata al Cto. La ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento alla colonna vertebrale.

Una ragazzina di 14 anni è precipitata dal balcone di casa da uno stabile nei pressi del centro storico della cittadina di Settimo Torinese. E’ accaduto l’altro giorno.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe essersi trattato di un gesto volontario, dovuto a problemi di natura sentimentale. Per il momento si tratta comunque solo di un’ipotesi. I carabinieri della Tenenza di Settimo stanno indagando per ricostruire in maniera dettagliata ogni aspetto di questa vicenda. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

L’intervento dei soccorritori

Non appena è scattato l’allarme, oltre ai militari dell’Arma, sul posto è subito intervenuto anche il personale sanitario 118 che ha trovato la ragazzina riserva sotto il balcone dal quale è caduta. Gli operatori hanno quindi provveduto a stabilizzare la ragazza prima di trasportarla, con una ambulanza, al Cto di Torino. Lì la ragazzina è stata sottoposta a un delicato intervento alla colonna vertebrale: nella caduta infatti è stata la schiena a subire le conseguenze più gravi e pericolose.

L’operazione sarebbe perfettamente riuscita ma la giovane si troverebbe ancora in prognosi riservata.

