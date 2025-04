Precipita dal balcone di casa, donna muore a 59 anni. Dubbi sul sul gesto volontario: la vittima è stata vista a lungo appesa, come se volesse salvarsi.

Tragedia per una donna di 59 anni che è caduta dal balcone di casa ed è morta. E’ accaduto l’altro giorno in una palazzina nel quartiere Nizza Millefonti a Torino.

Come riporttano i colleghi di Prima Torino, subito è stato lanciato l’allarme da parte di alcuni passanti, e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. I tentativi di rianimare la donna sono proseguiti a lungo, ma alla fine i soccorritori hanno dovuto arrendersi, dichiarando l’avvenuto decesso della signora.

Dubbi sul gesto volontario

Non è ancora chiaro tuttavia se si sia tattato di un gesto volontario o di una disgrazia. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna è rimasta per un certo tempo appesa alla ringhiera esterna, come se volesse salvarsi. O forse non trovava il coraggio di lasciarsi andare. In ogni caso, sull’episodio sono quindi proseguiti gli accertamenti da parte della polizia, intervenuta assieme ai sanitari.

