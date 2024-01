Pregiudicato 79enne minaccia con una pistola e ferisce un uomo al bar. Momenti di paura nel locale, i carabinieri hanno fermato l’aggressore mentre fuggiva in auto.

Non sono ancora del tutto chiari i contorni di una vicenda accaduto in un bar di Mongrando, nel Biellese. Pare però che all’origine di tutto vi fosse un debito di 500 euro non pagato. Fatto sta che un 79enne con precedenti alle spalle è entrato in nel locale armato di pistola e coltello.

Il pensionato si è diretto verso un cinquantenne, minacciandolo con l’arma da fuoco e anche ferendolo leggermente con il coltello durente l’animata discussione. Dopo di che è uscito e si è allontanato sulla propria auto.

L’inseguimento dei carabinieri

Intanto perà qualcuno che stava assistendo alla scena ha dato l’allarme ai carabinieri, che sono subito entrati in azione, cercando di bloccargli ogni via di fuga. Alla fine i carabinieri hanno rintracciato oil 79enne mentre tentava di fare perdere le proprie tracce lungo le strade della Bessa. In auto, oltre alla pistola e al coltello, è stato trovato anche un fucile.

E’ stato arrestato per una serie di reati, dalle minacce aggravate al porto abusivo di armi. Dovranno comunque essere chiatiti i motivi dell’aggressione. L’uomo ferito intanto è stato trasportato in ospedale a Biella: ha una prognosi di sette giorni.

