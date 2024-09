Profanano due tombe del cimitero per cercare oro. Le salme di madre e figlio sono state estratte dai loculi, indagini in corso.

Profanano due tombe del cimitero per cercare oro

Fanno razzia al cimitero in cerca di oro e gioielli. L’altra notte una banda di malviventi ha saccheggiato la tomba di una famiglia nel cimitero di Lanzo, nel Canavese. Sono state estratte due salme dai loculi: quella di una madre deceduta nel 2006, Maria Juliano, e quella del figlio Nicolino, mancato tre anni dopo. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

“Un gesto vergognoso e inqualificabile”

Sconcertato Vittorio Sirianni, noto gioielliere di Balangero, figlio della donna e fratello di Nicolino: «Non so proprio cosa pensare… mi chiedo cosa pensassero di trovare. Mia madre poteva indossare una catenina, una fede nuziale. lo stesso mio fratello…» Vittorio Sirianni era passato in cimitero sabato 7 settembre per una preghiera ed era tutto in ordine. Ma quando è tornato lunedì ha avvertito subito un odore nauseabondo, poi ha fatto la drammatica scoperta: proveniva dalla tomba di famiglia. «Un gesto vergognoso e inqualificabile».

Partite le indagini

Un’operazione certo lunga compiuta da più persone, almeno tre, che dopo aver estratto le bare hanno tagliato lo strato di zinco. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Venaria con i colleghi della Scientifica alla ricerca di eventuali tracce, Inoltre sono state visionate le telecamere della zona alla ricerca della banda di profanatori e saccheggiatori di tombe.

