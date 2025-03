Professore si spoglia in classe davanti agli alunni. Un gesto improvviso che ha lasciato tutti sconcertati: l’uomo è stato preso in cura dai sanitari.

Sono rimasti sbigottiti gli studenti gli studenti di una classe dell’istituto tecnico “Da Vinci” di Borgomanero, quando il loro insegnante ha iniziato a spogliarsi in aula. E’ accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 17 marzo. Uno spogliarello fuori programma, probabilmente dovuto a un momento di profonda confusione in cui potrebbe essere caduto l’uomo.

Tra l’altro, stando alle prime testimonianza, non pare sia accaduto nulla di particolare prima del fatto, nulla che possa aver “ispirato” una cosa del genere. Ma evidentemente qualcosa è scattato nella sua testa. E improvvisamente, davanti agli studenti, ha iniziato a togliersi i vestiti.

L’intervento del 118

Increduli e senza parole gli studenti che si aspettavano la lezione. Una ragazza, chiedendo di uscire dalla classe per andare ai servizi, ha però avvertito subito una collaboratrice scolastica. Ed è quindi intervenuta la preside che ha convinto il professore a rivestirsi. E l’uomo ha acconsentito.

Quindi a scuola sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118. L’uomo è stato quindi portato in ospedale per effettuare una serie di controlli, tenuto conto della stranezza del fatto. Mai prima d’ora, come riporta La Stampa, avrebbe dato strani segnali. La preside ha elogiato il comportamento della classe che ha mantenuto la calma in quei momenti.

