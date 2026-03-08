Provano a vendere un Iphone contraffatto ma sbagliano cliente: era un carabiniere. Due persone finiscono denunciate dopo un tentativo di “piazzare” un apparecchio farlocco.

Provano a vendere un Iphone contraffatto ma sbagliano cliente: era un carabiniere

Hanno tentato di vendere merce tecnologica contraffatta a un automobilista incontrato in un distributore di benzina, senza sapere che si trattava di un carabiniere in abiti civili. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Trecate, nel Novarese, e si è concluso con la denuncia di due uomini di origine rumena, di 37 e 25 anni.

I due si sono avvicinati a un militare del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara mentre si trovava in un distributore di carburante. I venditori hanno sostenuto di avere con loro prodotti di elettronica molto richiesti: un Apple iPhone 17 Pro Max e alcune cuffie Apple AirPods. Ai potenziali acquirenti hanno proposto l’iPhone al prezzo di 800 euro e le cuffie a 40 euro ciascuna, cifre molto più basse rispetto al valore di mercato.

Scatta la denuncia

Ma il carabiniere, insospettito dall’offerta, ha fermato i due uomini con l’ausilio di altri militari presenti in zona. Durante la perquisizione gli oggetti sono stati controllati: sebbene a prima vista potessero sembrare originali, si trattava in realtà di prodotti contraffatti.

Secondo quanto emerso, se fossero stati autentici il loro valore complessivo avrebbe superato i 3.000 euro. I due uomini sono stati quindi denunciati dai carabinieri di Novara.

L’avvertimento dei carabinieri

Dall’Arma arriva quindi un invito alla prudenza. Truffe di questo tipo, spiegano i militari, sono in aumento e vengono messe in atto soprattutto nei pressi di autogrill o distributori lungo le principali arterie stradali.

Per questo i cittadini sono invitati a prestare attenzione e a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette. Il consiglio resta quello di acquistare dispositivi elettronici soltanto attraverso canali ufficiali, diffidando di offerte particolarmente convenienti proposte da sconosciuti.

