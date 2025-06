Punto da un calabrone, finisce in ospedale per la reazione. Panico nel Vercellese: l’uomo si è pure rotto un piede mentre fuggiva dagli insetti.

Punto da un calabrone, finisce in ospedale per la reazione

Una serata di paura a Crescentino, in frazione San Grisante, dove un uomo è stato punto da un calabrone ed è andato incontro a una grave reazione allergica. Per fortuna è riuscito a lanciare l’allarme in tempo e a far intervenire il personale sanitario. Probabilmente era a conoscenza della sua vulnerabilità alle punture di insetto. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

A prestare i primi soccorsi è stata un’ambulanza della Croce rossa di Crescentino, ma viste le condizioni critiche del paziente è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso con un’équipe medica del 118. Le condizioni dell’uomo, infatti, erano troppo serie per consentire il trasporto all’ospedale di Chivasso con un mezzo non medicalizzato.

Si è anche rotto un piede nella fuga

L’uomo è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Molinette di Torino, dove ha ricevuto cure immediate per contrastare lo choc anafilattico. In un secondo momento, è stato trasferito al Cto per una frattura a un piede, riportata cadendo subito dopo la puntura, in fuga dagli insetti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di un presidio 118 attivo e strutturato sul territorio: se la reazione allergica fosse stata ancora più grave, l’arrivo in ritardo dei soccorsi avanzati avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

