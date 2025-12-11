Qualcuno grida nel bosco, partono le operazioni di ricerca. Allarme nell’area del Lariè, sopra Monteossolano.

Sono in corso operazioni di soccorso nell’area del Lariè, sopra Monteossolano, dopo la segnalazione di possibili richieste di aiuto provenienti dal bosco. L’allarme è partito nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre, quando una coppia di escursionisti ha riferito di aver udito delle urla mentre percorreva un sentiero in quota.

Nonostante i testimoni abbiano tentato di capire da quale punto arrivassero le grida, la scarsa visibilità e l’avvicinarsi del buio li hanno costretti a fare ritorno a valle. La segnalazione ha comunque fatto scattare immediatamente il dispositivo di ricerca: l’elicottero di Como ha trasportato sul posto le squadre della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, mentre il mezzo “Drago” dei Vigili del Fuoco ha portato in quota un operatore specializzato nell’uso dei droni.

Si mobilitano gli operatori

In parallelo, a Villadossola si sono mobilitati tre militari del Sagf e due volontari del Soccorso alpino, pronti a dare supporto nelle operazioni e nelle eventuali manovre di recupero. Le squadre stanno controllando anche le auto parcheggiate nella frazione di Monteossolano per verificare se qualcuno non sia ancora rientrato dall’escursione.

Alcuni parapendisti presenti in zona avrebbero inoltre notato nella mattinata un escursionista diretto verso l’area da cui sono poi state udite le grida, un dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per restringere il campo delle ricerche.

Al momento, però, non ci sono conferme né sull’identità di una possibile persona in difficoltà né sull’origine delle urla. Le operazioni proseguiranno finché non verranno raccolti elementi più chiari.

Foto d’archivio

