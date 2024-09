Quattro ultras della Pro Vercelli arrestati dopo il derby a Novara. A loro carico anche un Daspo di quattro anni a seguito di quanto accaduto l’altra sera.

Quattro ultras della Pro Vercelli arrestati dopo il derby a Novara

Non sarà senza conseguenze quanto accaduto nel fine settimana a margine del derby piemontese: quattro ultras della Pro Vercelli sono stati arrestati dalla Digos della questura di Novara. Avrebbero fatto parte di un gruppo composto da una dozzina di persone che ha tentato di scontrarsi con gli avversari del Novara.

I fatti sono accaduti circa un’ora prima dell’inizio della partita.

LEGGI ANCHE: Daspo di un anno per quattro ultras della Biellese 1902

L’agguato vicino allo stadio

Il gruppo vercellese, a volto coperto e armato di tubi di plastica, avrebbe tentato di venire in contatto con alcuni tifosi rivali frequentatori del “Bar Novara”, vicino allo stadio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della questura, ci sarebbe stato anche un lancio di bottiglie. Di fatto, però, i possibili disordini sono stati neutralizzati immediatamente grazie all’intervento della polizia novarese che si è frapposta tra le due tifoserie.

Emessi quattro Daspo dal questore, ma potrebbero arrivarne altri

Come detto, sono quattro le persone arrestate e denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive. Il questore di Novara ha anche emesso altrettanti Daspo della durata di quattro anni nei loro confronti. Ulteriori accertamenti da parte della Digos, però, sono ancora in corso, non è dunque da escludere che al termine delle indagini arrivino altri provvedimenti amministrativi e denunce.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook