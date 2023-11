Ragazzini gettano i petardi contro le automobili in corsa. Un centro del Vercellese ostaggio di teppistelli 12-14enni.

Preoccupazione a Crescentino, nel Vercellese, per una serie di episodi di maleducazione (quando non proprio di teppismo) quasi sempre a carico di ragazzini.

Se al parco giochi fanno i bulletti con i bambini che sono obbligati a lasciare l’area di giochi, se al campo da basket riescono anche ad aggredirsi tra di loro al posto di praticare sport, ecco che che arrivano pure i petardi.

Petardi che non fanno solo più esplodere per strada, poi scappando in piena notte. Petardi che ora si divertono a lanciare contro le auto in corsa. Un comportamento pericoloso che è stato segnalato e denunciato per mettere al corrente tutti, ma soprattutto i genitori che, ignari di quello che i figli combinano, magari dormono sonni tranquilli.

Le segnalazioni sui social

«Un gruppo di 12enni e 14enni tiravano petardi alle macchine in movimento. – scrive un cittadino sui social -. Ne hanno tirato uno alla macchina davanti a me ed è esploso sulla mia ruota anteriore. Ora mi chiedo: ma i genitori di questi ragazzi hanno idea che se colpivano la macchina di qualcuno con i nervi meno saldi, poteva anche finire contro un albero o un muro per spavento?»

Perché le conseguenze dei comportamenti di questi ragazzini sono veramente gravi. Pericolosi non solo per la loro incolumità (con i petardi si rischia di farsi veramente male) ma anche per quella degli altri che non ne possono nulla della loro stupidità.

