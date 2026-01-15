Rapina choc al supermercato: aggredita davanti al figlio. Un 27enne si era nascosto tra i cassonetti dei rifiuti per sorprendere la vittima.

Rapina choc al supermercato: aggredita davanti al figlio

Paura lunedì sera nel Canavese, a Mappano, dove una donna è stata vittima di una rapina particolarmente violenta nel parcheggio di un noto supermercato. L’episodio si è consumato intorno alle 20.30, sotto gli occhi del figlio 14enne che era con lei al momento dell’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’autore del colpo – un uomo di 27 anni – aveva pianificato l’azione nei dettagli, nascondendosi tra alcuni cassonetti dei rifiuti in attesa del momento opportuno. Quando la donna è transitata nella zona, l’uomo è sbucato improvvisamente alle sue spalle, aggredendola con violenza. Durante la colluttazione la vittima è stata spinta a terra, mentre il rapinatore le strappava la borsa prima di darsi alla fuga.

L’operazione dei carabinieri

Nonostante lo choc e le ferite riportate, la donna ha reagito con grande determinazione: insieme al figlio ha tentato di inseguire l’aggressore, mentre veniva immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie della sezione radiomobile di Venaria e della stazione dei carabinieri di Leinì.

Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del parcheggio, i militari sono riusciti a individuare e bloccare il sospetto nelle zone limitrofe. Il 27enne è stato fermato poco dopo con la refurtiva ancora in suo possesso, elemento che ha confermato senza dubbi la sua responsabilità.

La donna in ospedale, il giovane arrestato

La donna, rimasta ferita durante l’aggressione, è stata accompagnata all’ospedale di Ciriè per le cure del caso. L’uomo arrestato dovrà ora rispondere del reato di rapina: su disposizione della Procura di Ivrea, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Ivrea, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

